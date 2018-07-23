KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32

Kars’ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kars’’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Kars merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 2 kişi ve Kars’ta düzenlenen operasyonda ise 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Kars'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kars’’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Kars merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 2 kişi ve Kars’ta düzenlenen operasyonda ise 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütle iltisak ve irtibatı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars Merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde Terör örgütünün elemanlarının yakalanmamak amacıyla gizlendikleri gaybubet evlerine yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonlar neticesinde 2 kişi, sahte kimlik ve toplam 120 bin lira

para ile yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yine genişletilen soruşturmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu değerlendirilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Haklarında yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku