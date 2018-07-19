KARS:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:33

Kars’ta Haziran ayında 182 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 olurken, bu sayı Kars’ta ise 182 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine...

Kars'ta Haziran ayında 182 konut satıldı
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Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 olurken, bu sayı Kars’ta ise 182 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kars’ta 2018 Haziran ayında 182, Ağrı’da 202 konut, Iğdır’da 151 konut ve Ardahan’da da 13 konut Haziran ayında satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 078 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.
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