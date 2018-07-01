KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 09:54

Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü yol çalışmalarını hızlandırdı

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Kars’ı şantiyeye çevirdi. Bölge Müdürlüğü’nce bir taraftan sıcak asfalt yol çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da tamamlanan yollarda trafik güvenliği açısından eksik levhalar ve ışıklandırma...

Kars'ta Karayolları Bölge Müdürlüğü yol çalışmalarını hızlandırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Kars’ı şantiyeye çevirdi. Bölge Müdürlüğü’nce bir taraftan sıcak asfalt yol çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da tamamlanan yollarda trafik güvenliği açısından eksik levhalar ve ışıklandırma çalışmalarını yapıyor.

Kars’ta yağmurların durması ve havaların ısınmasıyla birlikte özellikle asfalt ve yeni yol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Trafik işaret ve işaretçileri de yeniden düzenleniyor. Kars ve çevre illere yapılan bağlantılarda yollar adeta şantiyeye döndü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Trafik Baş Mühendisliği’nce de yollarda çeşitli nedenlerle zayi olan levhalar ve ışıklandırmaları yeniden revize ediliyor. Yeni işaret ve işaretçilerle ilgili çalışmalar yapılar.

Özellikle Kars-Erzurum, Kars-Ardahan, Kars-Çıldır ve Kars-Iğdır Karayollarında asfalt çalışmalarına hız verilirken, Kars’ı komşu illerle bağlantısını sağlayan karayolu ağlarında sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ediyor. Kars kent merkezine giriş arterlerinde ve kent merkezinde de sıcak asfalt çalışmaları yapan karayolları, kışa kadar yürütülen çalışmaların çoğunluğunun bitirilmesini planlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku