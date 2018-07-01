Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü yol çalışmalarını hızlandırdı

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Kars’ı şantiyeye çevirdi. Bölge Müdürlüğü’nce bir taraftan sıcak asfalt yol çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da tamamlanan yollarda trafik güvenliği açısından eksik levhalar ve ışıklandırma...

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Kars’ı şantiyeye çevirdi. Bölge Müdürlüğü’nce bir taraftan sıcak asfalt yol çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da tamamlanan yollarda trafik güvenliği açısından eksik levhalar ve ışıklandırma çalışmalarını yapıyor.

Kars’ta yağmurların durması ve havaların ısınmasıyla birlikte özellikle asfalt ve yeni yol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Trafik işaret ve işaretçileri de yeniden düzenleniyor. Kars ve çevre illere yapılan bağlantılarda yollar adeta şantiyeye döndü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Trafik Baş Mühendisliği’nce de yollarda çeşitli nedenlerle zayi olan levhalar ve ışıklandırmaları yeniden revize ediliyor. Yeni işaret ve işaretçilerle ilgili çalışmalar yapılar.

Özellikle Kars-Erzurum, Kars-Ardahan, Kars-Çıldır ve Kars-Iğdır Karayollarında asfalt çalışmalarına hız verilirken, Kars’ı komşu illerle bağlantısını sağlayan karayolu ağlarında sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ediyor. Kars kent merkezine giriş arterlerinde ve kent merkezinde de sıcak asfalt çalışmaları yapan karayolları, kışa kadar yürütülen çalışmaların çoğunluğunun bitirilmesini planlanıyor.