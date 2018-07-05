Kars’ta kenevir ele geçirildi

Selim Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Tarım Müdürlüğü ekiplerince Y.K.’nın evine operasyon düzenlendi. Y.K.’nın bahçesinde yapılan incelemede boyları, ebatları ve renkleri göz önüne alındığında, özellikle kenevir yetiştirmek amacıyla eşzamanlı ekildiği bin 970 kök kenevir tespit edildi.

Selim’de Y.K.’nın bahçesinde izinsiz olarak kenevir bitkisi ektiği ve yetiştirdiği bilgisini alan jandarma, harekete geçti.

Kars’ın Selim İlçesi’nde bir kişiye ait bahçede bin 970 adet kök kenevir ele geçirildi.

Kars’ın Selim İlçesi’nde bir kişiye ait bahçede bin 970 adet kök kenevir ele geçirildi.

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