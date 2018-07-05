KARS:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50

Kars’ta kenevir ele geçirildi

Kars’ın Selim İlçesi’nde bir kişiye ait bahçede bin 970 adet kök kenevir ele geçirildi.

Kars'ta kenevir ele geçirildi
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Kars’ın Selim İlçesi’nde bir kişiye ait bahçede bin 970 adet kök kenevir ele geçirildi.

Selim’de Y.K.’nın bahçesinde izinsiz olarak kenevir bitkisi ektiği ve yetiştirdiği bilgisini alan jandarma, harekete geçti.

Selim Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Tarım Müdürlüğü ekiplerince Y.K.’nın evine operasyon düzenlendi. Y.K.’nın bahçesinde yapılan incelemede boyları, ebatları ve renkleri göz önüne alındığında, özellikle kenevir yetiştirmek amacıyla eşzamanlı ekildiği bin 970 kök kenevir tespit edildi.

Selim Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ele geçirilen kenevirleri muhafaza altına aldı. Kenevirler daha sonra Tarım Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakılarak imha edildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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