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29 Nisan 2018 Pazar 11:11

Kars’ta kurumlar arası futbol müsabakası başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafın Kars’ta kurumlar arası futbol turnuvası düzenlenecek.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü...

Kars'ta kurumlar arası futbol müsabakası başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafın Kars’ta kurumlar arası futbol turnuvası düzenlenecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahasında gerçekleştirilecek olan kurumlar arası futbol turnuvasına 16 takım katılacak.

Amatör Sporlar Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Taş, TFF İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl ve Organizasyon Sorumlusu Muhammet Karahal tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gıyasettin Yılmaz Sporcu Eğitim Merkezi’nde turnuvaya katılacak olan kurumlar arasında kuralar çekildi.

Kurumlar arası futbol turnuvasının centilmenlik içerisinde geçeceğini ifade eden Organizasyon Sorumlusu Muhammet Karahal, “Sporun evrenselliği ve kardeşlik ilkesinden hareket ederek kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum örgütleri, birlikler, kooperatifler gibi Kars’ın dinamiklerini taşıyan, belirli yaş gruplarının bir araya gelerek spor yapmalarını sağlamak; bedensel, zihinsel, psikolojik ve geçmişteki arkadaşlıkları tekrar canlandırıp sosyalleşme adına katkıda bulunarak, boş vakitlerini spor alanlarında tüketmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış bir çalışmadır” dedi.

Mayıs ayı ilk haftasında başlayacak turnuva 16 takım 4 grupta mücadele verecek gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finalde karşılaşacak. Yarı finalin galipleri ise finalde karşı karşıya gelecek. Dereceye giren takımlar ise kupa ile ödüllendirilecek.
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