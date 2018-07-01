Kars’ta KYK Yurtlarına sosyal alanlar yapılıyor

Kars’ta Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilere sosyal alanlar oluşturuluyor.
Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları’nda barınan öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri, streslerini atmaları ve boş vakitlerini değerlendirmeleri için Kars KYK İl Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında öğrencilerin barındıkları yurtların bahçelerinde sosyal alanlar hobi alanları oluşturuluyor. Yurt yerleşkesi alanında öğrencilerin ders dışı vakitlerini değerlendirebileceği spor alanları, sosyal aktivite alanları yapılıyor.Kars KYK yurtlarında yapılan çalışmalarla öğrencilerin yurtlarında daha fazla zaman geçirmeleri sağlanacak.