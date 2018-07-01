Kars’ta KYK Yurtlarına sosyal alanlar yapılıyor

Kars KYK yurtlarında yapılan çalışmalarla öğrencilerin yurtlarında daha fazla zaman geçirmeleri sağlanacak.

Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları’nda barınan öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri, streslerini atmaları ve boş vakitlerini değerlendirmeleri için Kars KYK İl Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars’ta Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilere sosyal alanlar oluşturuluyor.Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları’nda barınan öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri, streslerini atmaları ve boş vakitlerini...

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