Kars’ta muhtarlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde muhtarlarla bilgilendirme toplantısını yapıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün başkanlık etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırımları hakkında muhtarları bilgilendiren Dr. Hüseyin Düzgün, “Siz muhtarlarımız sayesinde bizler köylerinizde çok rahat çalışıyoruz. Sahaya geldiğimizde sizlerin yardımları ile işlerimizi daha hızlı ve etkin tamamlıyoruz, bundan ötürü sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte diğer illerde olmayan birçok projeye imza attık. Yaylalara yol yapımı, hayvan içme suyu temini ve Mobil Çoban evleri bunlardan sadece birkaçı, gönül ister ki bu projeleri Kars’ın 380 köyünde de uygulayalım ancak bütçemizin yettiği ölçüde en üst seviyede hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Nisan ve Mayıs aylarında çiftçilere 180 milyon lira destekleme ödemeleri yaptıklarını ifade eden Dr. Hüseyin Düzgün, “Gördüğünüz gibi artık devletimiz hızla büyüyor ve gelişiyor tabi bununla beraber siz çiftçilerimizin almış olduğu destekler de artıyor. Kars’ta bu sene Nisan ve Mayıs ayında çiftçilerimize yaklaşık 180 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Devletimiz destek vermeye devam ediyor, bakın bu sene yine %30 Hibeli Damızlık Düve Alımına başvuran tüm çiftçilerimiz hibe almaya hak kazandı. Bu projeler ile beraber Kars Tarımı daha iyi olacaktır. Projeler ile kazandığımız Makine alet ve ekipmanlarına iyi bakalım, koruyalım kollayalım. Bunların Köye ait olanların sorumluluğu öncelikle Köy Muhtarlıklarına aittir. Bu vesile ile beraber yapmış olduğumuz projelerin hepinize hayırlı olmasını diler, daha birçok projede beraber olmayı temenni ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı muhtarların sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.