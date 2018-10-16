Kars’ta parklar haşerelere karşı ilaçlandı

Kars Belediyesi tarafından şehir merkezindeki çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında haşerelerle mücadele çalışması başlatıldı.

Kars’ta geçtiğimiz günlerde hizmete giren Bisiklet Parkuru’nun olduğu bölgede vatandaşların sineklerden rahatsız olması ve bunu da sosyal medya hesaplarından, “Rahmi bey, evliya camii çevresi, yeni yapılan park etrafı ve konservatuar yolu aşırı sinekli. Bu durum gerek turist gerekse Kars vatandaşını oldukça rahatsız etmekte. Kış gelene kadar gereğinin yapılması için belediyeyi uyarmanızı Kars vatandaşı adına rica ediyoruz” diye paylaşımda bulunmasının ardından Vali Rahmi Doğan, Başkan Murtaza Karaçanta’yı arayarak park ve etrafının ilaçlanmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dinlenme parkı Evliya Cami Bahçesi, Bisiklet Parkuru ve Konservetuar yolunda ilaçlama yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama çalışmaları vatandaşları da memnun etti.