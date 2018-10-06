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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:52

Kars’ta, polis çocukları sinemaya götürdü

Kars’ta polis, çocuklara ‘Her Çocuk Özeldir’ filmini izletti.Kars İl Emniyet Müdürlüğü,Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "ÇOGEP Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz " isimli proje ile kentte bulunan çocuklarla sürekli...

Kars'ta, polis çocukları sinemaya götürdü
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Kars’ta polis, çocuklara ‘Her Çocuk Özeldir’ filmini izletti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü,Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "ÇOGEP Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz " isimli proje ile kentte bulunan çocuklarla sürekli iletişim halinde bulunularak, hep birlikte huzurlu bir yaşam bilincinin oluşması, suç ve suçlu sayısında azalma, çocukların istismar edilmesinin önüne geçilmesi, dikkatinin faydasız ve zararlı alışkanlıklardan çekilerek tüm yaşamları için faydalı odaklara yönlendirilmesi, birlik ve beraberliği sağlayarak aidiyet duygusunun kazandırılması, sosyal amaçlı etkinlikler neticesinde birlik-beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında polis, Kars Şehir Sinemasında ‘Her Çocuk Özeldir’ adlı film çocuklara izleterek çocukları sinemayla buluşturdu.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde geleceğe emin adımlarla ve güven içinde yürüyebilmeleri adına benzer organizasyonlara devam edilecektir” denildi.
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