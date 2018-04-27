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27 Nisan 2018 Cuma 13:22

Kars’ta polis, okul çevrelerinde uygulama yaptı

Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrenci ve ailelerinin güvenliğinin sağlamak için okul ve çevrelerinde günü birlik denetimler yapıyor.Polis, okullar ve üniversite çevresinde bulunan şüpheli araçlarda arama yaparken, okul önlerinde...

Kars'ta polis, okul çevrelerinde uygulama yaptı
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Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrenci ve ailelerinin güvenliğinin sağlamak için okul ve çevrelerinde günü birlik denetimler yapıyor.

Polis, okullar ve üniversite çevresinde bulunan şüpheli araçlarda arama yaparken, okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Okul çevrelerinde bulunan iş yerleri ise polis tarafından yaşı küçük çocuklara yasaklı madde satılmaması konusunda uyarıldı.

Yapılan uygulamalarda; 55 umuma açık işyeri ve parklarda gerekli denetimler yapıldı, kapalı ortamda sigara içilen bir işyerine ve kapalı ortamda sigara içen 2 şahsa toplamda bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplamda 409 kişinin GBT sorguları ve kaba üst yoklamaları yapıldı, "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 3 bin 80 TL. para cezası bulunan S. T. ve "6136 Sayılı Yasanın 15. Maddesine Aykırılık" suçundan aranması bulunan M.K. yakalandı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise 113 okul servis aracı denetlendi, bu araçlardan 2 okul servis aracına gerekli maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca okul civarlarındaki yol uygulamalarında 135 araç incelendi ve bunlardan 2 tanesine gerekli maddelerden 4 bin 145 lira cezai işlem yapıldı.

Öte yandan Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.
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