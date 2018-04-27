Kars’ta polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, şüpheli 5 kişinin üzerinde yapılan aramada toplam 12.73 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir” denildi.