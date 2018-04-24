Kars’ta ‘Temiz Bir Gelecek’ için geri dönüşüm kampanyasının startı verildi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de ‘Temiz Bir Gelecek’ için geri dönüşüm kampanyasının startı verildi.Kafkas Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve bağlı kulüp öğrencileri Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr....

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de ‘Temiz Bir Gelecek’ için geri dönüşüm kampanyasının startı verildi.

Kafkas Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve bağlı kulüp öğrencileri Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan Yüce’yi makamda ziyaret ederek, kampanyanın hakkında bilgiler verildi.

Kafkas Üniversitesi’ndeki fakülte, birim ve öğrencilerin destek verdiği kampanya ile atık kağıtlar sürekli olarak toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Geri dönüşüm kampanyası kapsamında kağıtları teslim etmek için Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ile iletişim kurulması istendi.