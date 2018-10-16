Kars’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.Y.’nin kullandığı otomobil, Aydınalan köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneler de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.