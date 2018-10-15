KARS:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:52

Kars’ta trafik levhaları maganda kurbanı

Kars’ta, karayollarında can ve mal emniyetinin sigortası olan trafik işaret levhaları, magandaların hedefleri oluyor. Adeta hedef tahtası olarak kullanılan trafik işaret levhaları, trafikte yönünü ve güvenliğini bu levhalar sayesinde tayin...

Kars'ta trafik levhaları maganda kurbanı
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Kars’ta, karayollarında can ve mal emniyetinin sigortası olan trafik işaret levhaları, magandaların hedefleri oluyor. Adeta hedef tahtası olarak kullanılan trafik işaret levhaları, trafikte yönünü ve güvenliğini bu levhalar sayesinde tayin eden sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Kars’’ta sürücülerin mal ve can güvenliğini sağlamak, trafik akışının düzenini korumak için yol kenarlarına Karayolları ve İl Özel İdaresi’nce konulan trafik işaret levhaları, kendini bilmezlerin hedef tahtası haline geldi. Özellikle köy girişlerindeki levhalar, magandaların hedefi olmuş. Kurşunlarla delinen levhalar sürücülerin de tepkisine neden oluyor.

Tabelaların kurşunlanmasına tepki gösteren sürücüler, yetkililerin önlem almasını istedi. Özellikle köy girişlerinde bulunan trafik tabelalarının magandaların hedef tahtası haline geldiğini belirten sürücüler,

“Karayollarındaki bir çok levha delik deşik durumda. Bazılarına ise bununla yetinmeyip yazı yazan, boyayan insanlar var. Böylesine bilinçsiz bir davranışın önüne geçilmesi gerekiyor” dediler.

Karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlayan trafik işaret levhalarının tahrip edilmesinin maliyeti ise oldukça yüksek. Her yıl çok sayıda tabelanın kurşunların hedefi olduğuna dikkat çeken sürücüler, yetkililerin önlem almasını istedi.
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