KAÜ’lü öğretmen adayları öğrencilere 600 ayraç dağıttı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında 600 ilkokul ve ortaokul öğrencisine "Tarihini de oku" projesi kapsamında ayraç dağıttı.Eğitim Fakültesi...

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında 600 ilkokul ve ortaokul öğrencisine "Tarihini de oku" projesi kapsamında ayraç dağıttı.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri hocaları Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop ve öğrencilerden Rukiye Aşali, Nurcan Vurkıroğlu, Mehmet Kılıçarslan, Zozan Şevin Biçer, Rabia Halime Çeçen, tek tek hazırladıkları ayraçları Merkez İmam Hatip İlköğretim Okulu ve Akyaka Merkez Ortaokulu öğrencilerine hediye etti.

Üniversite öğrencileri tarafından ilkokul ve ortaokul çocuklarının tarihini bilmeleri ve okumaları gerektiği düşünülerek hazırlanan 600 ayraçta, ’Atatürk çocukları’ sloganı kullanıldı. Araçlarda ayrıca dönem padişahları olmak üzere birçok tarihi başlık eklenerek öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi sağlandı.