KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 10:27

KAÜ’lü öğretmen adayları öğrencilere 600 ayraç dağıttı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında 600 ilkokul ve ortaokul öğrencisine "Tarihini de oku" projesi kapsamında ayraç dağıttı.Eğitim Fakültesi...

KAÜ'lü öğretmen adayları öğrencilere 600 ayraç dağıttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında 600 ilkokul ve ortaokul öğrencisine "Tarihini de oku" projesi kapsamında ayraç dağıttı.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri hocaları Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop ve öğrencilerden Rukiye Aşali, Nurcan Vurkıroğlu, Mehmet Kılıçarslan, Zozan Şevin Biçer, Rabia Halime Çeçen, tek tek hazırladıkları ayraçları Merkez İmam Hatip İlköğretim Okulu ve Akyaka Merkez Ortaokulu öğrencilerine hediye etti.

Üniversite öğrencileri tarafından ilkokul ve ortaokul çocuklarının tarihini bilmeleri ve okumaları gerektiği düşünülerek hazırlanan 600 ayraçta, ’Atatürk çocukları’ sloganı kullanıldı. Araçlarda ayrıca dönem padişahları olmak üzere birçok tarihi başlık eklenerek öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi sağlandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku