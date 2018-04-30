KARS:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:59

Patos’tan düşen bir kişi yaralandı

Kağızman’da patos makinesinin üzerinden düşen bir kişi kafasından yaralandı.

Patos'tan düşen bir kişi yaralandı
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Kağızman’da patos makinesinin üzerinden düşen bir kişi kafasından yaralandı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde evlerinin önünde bulunan patos makinesinin üzerine çıkan A.R. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafası üzerine düştü.

Patos makinesinden düşerek yaralanan A.R. yakınlarının yardımıyla Kağızman Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan A.R. daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan A.R. daha sonra ambulans ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan A.R.’nın durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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