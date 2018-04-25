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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:17

Şahin, Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerini besteliyor

Karslı Müzisyen, Halk Şairi, Araştırmacı Yazar, Gazeteci ve Emekli Öğretmen Salih Şahin Hıfzı’ya ait dört şiiri besteledi.Şahin’in Hıfzı’ya ait olan ve bestelediği eserleri, Mübarek Olsun, O Cananı Görestim, Sana Sığındım, Yaman...

Şahin, Kağızmanlı Hıfzı'nın şiirlerini besteliyor
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Karslı Müzisyen, Halk Şairi, Araştırmacı Yazar, Gazeteci ve Emekli Öğretmen Salih Şahin Hıfzı’ya ait dört şiiri besteledi.

Şahin’in Hıfzı’ya ait olan ve bestelediği eserleri, Mübarek Olsun, O Cananı Görestim, Sana Sığındım, Yaman Günüdür hem çalıp hem de okudu.

Yine Kağızmanlı Araştırmacı Yazar, Halk Ozanı Sadık Miskini, Hıfzı’dan altı eser besteledi. Bunlar da Salih Şahin tarafından notaya alındı. Müzik Öğretmeni Uygar Önalan ve saz ekibi bu eserlerden dördünü sempozyum konserinde seslendirdiler.

Yöre aşıklarının eserlerini bestelemeye devam edeceğini ifade eden Salih Şahin,

“Kars Ozan Dede Korkut’un başlattığı, Baykan’ın, Tüccari’nin, Kasapoğlu’nun, Şenlik’in sürdürdüğü, Cemal Hoca’nın, Hıfzı’nın, diğer ustaların devam ettirdiği ve günümüz aşıklarının yaşattığı köklü bir aşıklık geleneğine sahiptir. Bu ustaların yazdığı şiirler âşık havalarıyla okuna gelmiştir. Ancak TRT repertuarında yer alıp halk müziği sanatçıları tarafından söylenmemektedir. Söylenebilmesi için de bestelenmesi gerekiyor. Biz de Şenlik, Cemal Hoca, Hıfzı, Müdami gibi ustaların eserlerini bestelemeye devam ediyoruz. Kars’ta iz bırakmış Dede Korkut, Alp Er Tonga, Sultan Alparslan üzerine yazılmış olan eserleri de müziğe kavuşturarak okunması için çaba harcıyoruz. Bizden önce de rahmetli babam Kars Radyosu’nda birçok kıymetli çalışmalar yapmış ve Kars âşıklarının eserlerini ve anonim türkülerimizi gün yüzüne çıkarmıştı. Çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Öte yandan Salih Şahin ve Sadık Miskini Kars ve civarının yetiştirdiği aşıkların şiirlerini bestelemeye devam edeceklerini bildirdiler.

IÇ-
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