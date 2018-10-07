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07 Ekim 2018 Pazar 16:52

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kış sezonu öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Türkiye’nin kristal karı ve sarıçam ağaçlarıyla ünlü Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme...

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
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Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kış sezonu öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye’nin kristal karı ve sarıçam ağaçlarıyla ünlü Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın girişimleriyle 42 milyon liralık kapalı modern telesiyej tesisleri yapılıyor.

Bin 850 metre uzunluğunda saatte 3 bin kişi taşıma kapasiteli telesiyej tesisleriyle 14 dakikada çıkılan zirveye 5 dakikada çıkılacak.

Cıbıltepe Kayak Merkezi tesislerinin yanında otellerde yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kış sezonuna hazırlık yapan kayak merkezindeki oteller, yeni sezonda kayakseverleri Sarıkamış’a davet ettiler.
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