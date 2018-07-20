Sarıkamış’ın mühendis başkanı boş durmuyor

Sarıkamış’ın AK Partili mühendis başkanı boş durmuyor.Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçenin alt yapı ve üst yapısını tamamlandıktan sonra şimdi de söz verdiği çocuk parklarını yapıyor.Göreve başladığı 2014 yılından...

Sarıkamış’ın AK Partili mühendis başkanı boş durmuyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçenin alt yapı ve üst yapısını tamamlandıktan sonra şimdi de söz verdiği çocuk parklarını yapıyor.

Göreve başladığı 2014 yılından itibaren Sarıkamış’ta birçok projeyi hayata geçiren ve çoğunluğunu tamamlayan Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kazım Karabekir Mahallesi’nde çocuklara söz verdiği parkın çalışmalarını başlattı.

Sarıkamışlılara hizmet etmek için yola çıktığını ifade eden Başkan Göksal Toksoy, “Kazım Karabekir Mahallesi Parkına başladık. Her mahalleye bir park yapımı sözümüz vardı. Çok şükür 7. çocuk parkı ve oyun alanları parkımızı gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

Son çocuk parkını da Şehitler Mahallesi’ne yapacaklarını ifade eden Toksoy, “Son parkımızı Şehitler Mahallemize yapacağız. SODES katkıları ile yapacağımız park 5000 mmetrekare üzerine kurulacak ve içinde çocuk oyun grupları, spor oyun aletleri, kamelyalar, banklar, yürüyüş yolları ve spor sahaları yer alacak. Katkılarından dolayı 26. Dönem UDH Bakanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Arslana ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Yunus Kılıç’a ve Valiliğimize teşekkür ediyorum. Şehitler diyarı güzel İlçemize ve Beşevler’deki hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, daha sonra Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapımına başlanan çocuk parkında bir takım incelemelerde bulundu. Toksoy, park çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.