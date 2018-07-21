Sarıkamış’ın yolları asfalt olacak

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarıkamış’ta tüm yollar sıcak asfalt yapılacak.

Türkiye’nin en iyi kayak tesislerine sahip, şehitler diyarı Sarıkamış’ta alt yapı çalışmalarını tamamlayan belediye ilçenin tüm yollarını sıcak asfalt yapacak. Sarıkamış’ın başarılı Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçenin tüm yollarını sıcak asfalt (BSK) kaplama yapacağı Solakoğlu Firması ile sözleşme imzaladı.

Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nda bir araya gelen taraflar, sözleşme imzalayarak ilçenin tüm yollarının sıcak asfalt yapılması için düğmeye basıldı.

“Elimi taşın altına koydum, alt yapıya girdim”

Hiç kimsenin cesaret ederek giremediği alt yapıya girdiğini belirten Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, alt yapıya girmekle çok büyük risk aldığını ancak anlının akıyla alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Göksal Toksoy, “Göreve geldiğimiz de Sarıkamış’ta alt yapı sorunu vardı. İlçenin alt yapısı yoktu. Mevcut alt yapıda iflas etmişti. İlk iş olarak alt yapıdan çalışmalarımızı başlattık. Başta su olmak üzere kanalizasyon, Telekom, Doğalgaz ve elektrik olmak üzere Sarıkamış’ın alt yapı sorunlarını ortadan kaldırdık. Tabi alt yapıya girmek intihar etmektir. Çünkü alt yapıda yapılan hiçbir şey görünmüyor. Bunu bile bile öncelikli işimiz alt yapı oldu ve alt yapıyı tamamladık. Tabi yollarımızı da buna paralel olarak yaptık. Ancak Sarıkamış, Sarıkamışlılar modern yolara layıktı. Bundan dolayı ilçenin tüm yollarının sıcak asfalt yapılmasına karar verdik. Ve bugünde ilgili firmayla imzalarımızı attık. Yakında sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak” dedi.

“Bakan Arslan’ın Kars ve Sarıkamış’a çok önemli katkıları oldu”

AK Parti 26. dönem milletvekili ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars, Sarıkamış ve bölge illerine önemli destek ve katkıları olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış’ta yapılan yatırımların ödenek temininde Bakan Ahmet Arslan’ın çok büyük destekleri olduğunu kaydetti.

Ödenek temininde destek ve katkılarından dolayı 26. Dönem UDH Bakanı şimdiki Milletvekili Ahmet Arslan’a, Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’a, Sarıkamış halkı adına teşekkür eden Başkan Toksoy, “Şehitler diyarı ve turizm cenneti güzel Sarıkamış’a bakanımız ve milletvekilimizin çok büyük destekleri oldu. Yapılan bütün yatırımlarda bakanımızın imzası var. Allah razı olsun, Kars ve Sarıkamış, hatta bölge illeri bakanımızla yatırımlara doydu. Şimdiki projelerimizde dahi bakanımız ve milletvekilimizin destekleri var. İnşallah Sarıkamış’ı hak ettiği yere getireceğiz. İşimiz Sarıkamış, Sarıkamışlılara hizmet etmek için göreve talip olduk. Hizmet etmeye de devam ediyorum” diye konuştu.