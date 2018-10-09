KARS:
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09 Ekim 2018 Salı 11:50

Sarıkamış’ta 17 yabancı uyruklu yakalandı

Kars’ta yurda kaçak yollarla giren 17 yabancı uyruklu Sarıkamış’ta yakalandı.

Sarıkamış'ta 17 yabancı uyruklu yakalandı
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Kars’ta yurda kaçak yollarla giren 17 yabancı uyruklu Sarıkamış’ta yakalandı.

Kağızman istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki Ankara plakalı 3 ticari takside toplam 17 göçmen yakalandı. Karakurt Jandarma noktasında hjandarma ekiplerince yapılan uygulamada, S.Ç.’nin kullandığı ticari takside 6, Ö.F.K.’nın kullandığı takside 6 ve C.A.’nın kullandığı takside ise 5 olmak üzere 9 Afganistan, 7 Pakistan ve 1 Bangledeş uyruklu toplam 17 göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, göçmenlerin üzerinde bulunan göçmen bilgi formlarının sahte olduğu, seyahat belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan göçmenler hakkında yasal işlem başaltıldı.

Öte yandan göçmen kaçaklığı yaptığı gerekçesiyle 2’si ticari ve 1’i sivil olmak üzere Ankara plaklı 3 araç sürücüleri S.Ç., Ö.F.K. ve C.A. gözaltına alınarak Karakurt Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi. Zanlıların kullandıkları araçlar ise Yediemin Otoparkı’na çekilerek trafik men edildi.

Jandarma ayrıca Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapmaktan dolayı her bir göçmene 2 bin 869 lira olmak üzere toplam 48 bin 773 lira idari para cezası, araç sürücüsü S.Ç.’ye 10 bin 135 lira, Ö.F.’Y’ye 9 bin 970 lira ve C.A.’ya da 6 bin 722 lira Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince para cezası kesildi.
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