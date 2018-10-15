Sarıkamış’ta 8 göçmen yakalandı

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan yol güvenlik uygulamasında Türkiye kaçak yollardan giren 8 göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan ticari taksiye ise el kondu.

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan yol güvenlik uygulamasında Türkiye kaçak yollardan giren 8 göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan ticari taksiye ise el kondu.

Sarıkamış Karakurt Jandarma noktasında yol uygulaması yapan jandarma, F.D.’nin kullandığı ticari taksi kontrol noktasında durduruldu. Takside yapılan aramada, Türkiye’ye kaçak olarak Ağrı Doğubeyazıt’tan giriş yaptıkları anlaşılan 8 Afganistanlı göçmen yakalandı. Göçmenler üzerinde yapılan kontrollerde pasaportları olmadığı tespit edildi.

Olay ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilirken, ticari taksi sürücüsü F.D. gözaltına alındı. F.D.’ye ‘Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı’ yapmak suçundan bin 83 lira trafik cezası, ayrıca 690 Sayılı KHK kapsamında taksiye el konularak otoparka teslim edildi.

Yurda kaçak yollarla giren 8 göçmene ise kişi başı 2 bin 869 lira idari yaptırım uygulandı. Gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü F.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.