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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:10

Sarıkamış’ta bir kişi kulübede ölü bulundu

Kars Sarıkamış’ta bir kişi, yakınları tarafından evinin bahçesinde bulunan kulübede ölü bulundu.

Sarıkamış'ta bir kişi kulübede ölü bulundu
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Kars Sarıkamış’ta bir kişi, yakınları tarafından evinin bahçesinde bulunan kulübede ölü bulundu.

Sarıkamış’ta kendisine ait evde tek başına yaşayan Y.C. evinin bahçesinde bulunan kulübede yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Y.C.’nin 4 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Y.C.’nin cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.C.’nin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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