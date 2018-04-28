Sarıkamış’ta kaçak kazı yapanlar yakalandı

Sarıkamış’ta kaçak define arayan şüpheli 5 kişi yakalandı.

Sarıkamış’ta, Z.A.’nın evinde kaçak kazı yaptırdığı ve kazıya detektörleriyle iştirak edenlerin ayrılacağı yönünde bilgi alan jandarma yol kontrollerine başladı. jandarmanın durumundan şüphelenerek durduğu ve içerisinde O.G., H.A., Ü.Ç. ve M.K.’nin bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında yapılan aramada, çanta içerisinde faturasız define arama detektörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma olayla ilgi şüpheli 5 kişi gözaltına alırken, konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla kaçak kazı yaptıran Z.A. evinde yapılan incelemede tandır bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde 80 santim çapında çukur tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.