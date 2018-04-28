Sarıkamış’ta öğrenciler Şehitleri için yürüdü

Sarıkamış’ta, bir araya gelen öğrenciler, Alah-u Ekber Dağları’nda şehit olan 90 bin asker için yürüdü.Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen ve bugün Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin...

Sarıkamış’ta, bir araya gelen öğrenciler, Alah-u Ekber Dağları’nda şehit olan 90 bin asker için yürüdü.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen ve bugün Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek “Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması” katılmak üzere Sarıkamış’a gelen yaklaşık 500 öğrenci şehitlere yürümek için Sarıkamış Meydanı’nda bir araya geldi.

Türkiye’nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen öğrenci grupları, ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda toplandı.

Gruptakiler burada kortej oluşturdu. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık 3 kilometre yürüyüp Yukarı Sarıkamış Şehitliği anıtına karanfil bırakıp dua ederek, Sarıkamış şehitlerini andı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Sarıkamış’ın 90 bin şehidin yatağı olduğunu söyledi.

Karabağ, “Sarıkamış’ta 90 bin kardelenimiz, şehidimiz anısına düzenlemiş olduğumuzu matematik yarışmasına ülkemizin birçok yerinden, hatta yavru vatan KKTC’den öğrencilerimiz geldi. Etkinliğimize öğrencilerimizle şehitlerimiz anısına Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüyüş yaptık. Burada öğrencilerimiz anıta karanfil bıraktı. Programımız yarın yapılacak matematik yarışması ve ardından çeşitli etkinliklerle devam edecek” dedi.

Sarıkamış Şehitliği’nde 90 bin şehidi anan öğrenciler, bugün yapılacak olan “Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması” katılacak. Saat 10.00’da başlayıp 12.00’de sona erecek. Yarışma sonrası Sarıkamış tanıtım gezisi ve ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, derece yapan öğrencilere de derecelerine göre bilgisayar, tablet, cumhuriyet altını ve yarım altın gibi ödüller verilecek.