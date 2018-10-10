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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:34

Sarıkamış’ta top mermisi bulundu

Sarıkamış’ta komando bölüğüne ait 2 bin 542 rakımlı tepede top mermisi bulundu.

Sarıkamış'ta top mermisi bulundu
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Sarıkamış’ta komando bölüğüne ait 2 bin 542 rakımlı tepede top mermisi bulundu.

Sarıkamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Jandarma Bölük Komutanlığı’na ait arazide görevli TİM tarafından yüzeyde açıkça görülen bir adet üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 75 mm’lik top mermisi bulundu.

Konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verilirken, olay yerine Kars İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen PAMİT ekibi bölgeye güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeleri yapan PAMİT ekibi, top mermisi kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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