Sarıkamış’ta yol çalışmaları devam ediyor

Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca ayol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Göksal Toksoy, kışa kadar bütün yolların sıcak asfalt olacağını belirtti.2018 inşaat sezonda alt yapı ve yol çalışmalarına ağırlık veren Sarıkamış...

Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca ayol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Göksal Toksoy, kışa kadar bütün yolların sıcak asfalt olacağını belirtti.

2018 inşaat sezonda alt yapı ve yol çalışmalarına ağırlık veren Sarıkamış Belediyesi, ilçenin hemen hemen bütün cadde ve sokaklarının alt yapısını tamamladıktan sonra sıcak asfalt kaplamasını yaptı. Sarıkamış’ta yapılan yol çalışmaları vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Başkan Toksoy, Sarıkamış’ın yıllardan beri biriken sorunlarını olduğunu ve göreve başladıkları günden itibaren vatandaş odaklı çalışmalarla sorunları çözdüklerini söyledi.

Sarıkamış’ın AK Partili Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “2014 yılında göreve talip olduğumda Sarıkamış’ın sorunlarını biliyordum. Sorunların çözüm yollarını biliyordum. İlk iş olarak alt yapıya girdik. İlçenin alt yapı sorununu yani kanalizasyon, içme suyu şebekesini yeniledik. Hemen hemen bütün mahalle ve sokaklara alt yapıyı götürdük. Ardından kazdığımız caddelerin sıcak asfaltı yaptık. Vatandaşlarımız temiz ve düzenli cadde ve kaldırımlara kavuştu. Vatandaş odaklı çalıştığımız için vatandaşlarımızın da fikirlerini önemsedik” dedi.

Sarıkamış’ı adeta baştan aşağıya yenilediklerine dikkat çeken Başkan Göksal Toksoy, “Sarıkamış’ı geçen 4,5 yılda adeta yeniden inşa ettik. Girmediğimiz cadde ve sokak kalmadı. Yıllarca girilmeyen, herkesin korktuğu alt yapıya girdik. Sarıkamışlılar yıllarca kanserojen borulardan su içmiş. Su şebekesini komple değiştirdik. Artık hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla musluklarından kan tertemiz suyu kullanıyor. Bununla yetinmedik. Kanalizasyon şebekesini de değiştirdik. Çünkü ilçe büyüdüğü için kanalizasyon şebekesi yetersiz kalıyordu. Yenilenen kanalizasyon şebekesinin ardından bütün caddeleri sıcak asfalt ile kapladık. Yaklaşık 40 santim kalınlığında sıcak asfalt attık. Kış şartlarını göz önünde bulundurarak, buda atılan asfaltın ömrünü uzattı. Halen asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Havalar soğuyana kadar, kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek. Amacımız daha güzel, daha gelişmiş bir Sarıkamış, bunun için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Göksal Toksoy, daha sonra Yeni Mahalle ile Tepe Mahallesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Toksoy, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Toksoy, mahalle sakinlerinin öneri ve isteklerini de dinledi. Toksoy, yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.