Selim yeni Belediye Hizmet Binası’na kavuştu

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un girişimleriyle Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından yaptırılan belediye hizmet binası ve kültür merkezi hizmete girdi.

Selim Yeni Belediye Hizmet Binası ve Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi’nin açılış törenine, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Beykoz Belediye Başkanı yücel Çelikbilek’in, Belediye Başkanı Coşkun Altun’un özel girişimleriyle memleketi Selim’e kazandırdığı yeni belediye hizmet binası ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde inşa edildi.

Selim Yeni Belediye Hizmet Binası ve Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi’nin açılış kurdelesi Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İlçe Başkanı Zekeriya Yurdalan, ilçe belediye başkanları tarafından kesildi. Açılışın ardından bina gezildi ve Başkan Coşkun Altun davetlilere bilgi verdi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Göreve geldiği günden bu zamana kadar altyapı ve üstyapı anlamında çok güzel atılımlar yaptıklarını ve çok güzel hizmetler verdiklerini söyledi. AK Parti Belediyeciliğin temel anlayışında da hakka ve halka hizmet anlayışı olduğuna dikkat çeken Başkan Altun, “Bizler her zaman halkımızla iç içe, ilçemize daha güzel hizmetler kazandırmak için bu hizmet anlayışıyla yola devam ettik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz belediye hizmet binası ve kültür merkezini hemşerimiz ve değerli büyüğümüz Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek ilçemize kazandırmıştır. Kendileri hiç bir zaman bizleri eli boş göndermemiştir. Ve selim her her şeyin en güzeline layıktır diye bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmamışlardır. Belediyecilik hizmetlerinde 30 Martta 2014’te görevi devraldığımız zaman tek amacım ilçeye hizmet etmekti. Hamdolsun Allah’a ki teker teker hayallerimizi bize destek verenler ile beraber yaptık. Bizlere destek verenlerden ve bu hizmetleri ilçemize kazandıranlardan Allah razı oldun. Belediye hizmet binamız sosyal ve kültürel alanları ve tam donanımı ile Selim halkına yakışır bir hale getirildi. Bize bu hizmet binasını kazandıran değerli büyüyünüz Yücel Çelikbilek ve belediye meclis üyelerine ilçem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altun konuşmasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan ile Kars ile birlikte Selim’e çok öneli hizmetler yapıldığını da hatırlatarak emeği geçen her kese teşekkür etti.