Selim’de köy içlerine kilit parke taş yol yapılacak

Selim’de köy yollarının sıcak asfalt yapılmasının ardından, köy içleri de parke taş yola kavuşuyor.
Selim’e bağlı Ortakale, Bayburt, Koşapınar, Sarıgün, Beyköy, Başköy ve Yassıca köyleri, köy içi yollarına 22 bin metrekare kilit parke taş yol yapılacak.
Köy içi yollarının kilit parke taş yapılması için Selim Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi göre açık ihale usulü ile ihale yapılacak.İhale yapıldıktan sonra 75 günde tamamlanması beklenen 7 köyün köy içi yollarının kilit parke taş yapılmasıyla birlikte köylülerde temiz yollar kavuşmuş olacak.