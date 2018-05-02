Selim’de köy içlerine kilit parke taş yol yapılacak

Köy içi yollarının kilit parke taş yapılması için Selim Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi göre açık ihale usulü ile ihale yapılacak.

Selim’e bağlı Ortakale, Bayburt, Koşapınar, Sarıgün, Beyköy, Başköy ve Yassıca köyleri, köy içi yollarına 22 bin metrekare kilit parke taş yol yapılacak.

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