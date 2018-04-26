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26 Nisan 2018 Perşembe 11:15

Susuz 560 milyonluk sosyal alana kavuşuyor

Susuz Şelalesi’ne 560 bin 900 liralık yatırım yapılarak Kars turizmine kazandırılacak.Yaklaşık 15 metreden uçarak dökülen, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Susuz Şelalesi hazırlanan proje ile yeniden hayata bulacak....

Susuz 560 milyonluk sosyal alana kavuşuyor
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Susuz Şelalesi’ne 560 bin 900 liralık yatırım yapılarak Kars turizmine kazandırılacak.

Yaklaşık 15 metreden uçarak dökülen, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Susuz Şelalesi hazırlanan proje ile yeniden hayata bulacak. Susuz Şelalesi’ne 536 bin 900 bütçe ayrılarak, şelalenin olduğu bölgeye piknik, mesire alanı, oyun parkurları, yürüyüş parkurları ile ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Vali Rahmi Doğan, Susuz’da bulunan şelaleye gelerek burada bir takım incelemelerde bulundu. Susuz Kaymakamı Yusuf İzci’den bilgiler alan Vali Doğan, Susuz Şelalesi’ne turizme kazandıracaklarını belirtti.

Doğan, “Her yıl yüzlerce misafiri ağırlayan şelale hazırlanan proje ile hayat bulacak. Burada yapılacak sosyal alanlarla ziyaretçilere hizmet verilecek. Burayı ziyaret eden misafirlerin şelalede uzun süreli kalmasına da olanak tanınacak. Burada yaptıracağımız piknik, mesire alanı, oyun parkurları, yürüyüş parkurları buranın çehresini değiştirecek” dedi.

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Doğan, daha sonra Susuz merkezde yapımı devam eden Hükümet Konağı’na geldi. Eski tarihi binanın Hükümet Konağı’na dönüştürülmesi çalışmaları hakkında kaymakam Yusuf İzci’den bilgiler alan Doğan, bir süre tarihi binayı gezdi. Susuz’daki incelemelerini tamamlayan Doğan, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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