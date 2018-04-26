KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 12:00

Susuz’da TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Susuz’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.Susuz Şehit Ömercan Yekebağcı İmam Hatip Ortaokulu’nda bu yıl ilki düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını kaymakam Yusuf İzci, eşi Sümeyra İzci ve İlçe...

Susuz'da TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Susuz’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Susuz Şehit Ömercan Yekebağcı İmam Hatip Ortaokulu’nda bu yıl ilki düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını kaymakam Yusuf İzci, eşi Sümeyra İzci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Yahşi yaptı.

Açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 6 öğretmenin rehberlik yaptığı ve 39 öğrencinin 4 farklı alanda hazırladığı 22 proje yer aldı.

Daha sonra açılışı yapılan fuarı gezen kaymakam Yusuf İzci, fuardaki sergilenen projelerle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere kaymakam Yusuf İzci, teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku