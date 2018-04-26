Susuz’da TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Susuz’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.Susuz Şehit Ömercan Yekebağcı İmam Hatip Ortaokulu’nda bu yıl ilki düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını kaymakam Yusuf İzci, eşi Sümeyra İzci ve İlçe...

Susuz’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Susuz Şehit Ömercan Yekebağcı İmam Hatip Ortaokulu’nda bu yıl ilki düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını kaymakam Yusuf İzci, eşi Sümeyra İzci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Yahşi yaptı.

Açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 6 öğretmenin rehberlik yaptığı ve 39 öğrencinin 4 farklı alanda hazırladığı 22 proje yer aldı.

Daha sonra açılışı yapılan fuarı gezen kaymakam Yusuf İzci, fuardaki sergilenen projelerle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere kaymakam Yusuf İzci, teşekkür etti.