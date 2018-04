Ulu Cami de “Mezalim” başkenti Kars programı düzenlenecek

Kars’ta Ermenilerin Ulu Cami de yaptıkları mezalim 103. yıldönümünde bir kez daha gözlere önüne serilecek.

Ermenilerin yaptığı katliam “Ulu Cami de mezalimin 103. Yılı” etkinliğinde anlatılacak. Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’nca 27 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen olan etkinlikte Ermeni mezalimi masaya yatırılacak.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, amaçlarının o yıllarda Kars’ta Ermeniler tarafından Türklere yapılan zulmü anlatmak olduğunu ve asla intikam söylemleri içerinde olmadıklarını söyledi.

Ermeni Soykırım iddialarının 100’üncü yılında başlattıkları ‘Ulu Caminin tanıklığında mezalimin başkenti Kars’ta, Ermeniler tarafından katledilen şühedanın ruhlarına Ulu Cami de mevlit okutulması ve anılması, arşiv ve katliam fotoğraf sergisinin her yıl aynı günlerde devam edeceğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Amacımız o yıllarda yaşanan katliamlar ile ilgili olarak her kesin gerçekleri bilmesini istiyoruz. Ama ne yazık ki Dünya kamuoyunda o yıllarda Türklerin Ermenilere bu katliamları yaptığı söyleniyor. Ama gerçekler bunun tam tersidir ve Türklerin değil, Ermenilerin Türkleri katlettiğine dair arşivlerde kanıtlarımız var. Biz bunları ispatlıyoruz. Konu ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da tüm dünyaya, gelin tarihi araştıralım, birlikte çalışalım ve gerçekleri ispatlayalım’ diyor. Ama buna rağmen bunu kabul etmiyorlar. Çünkü kabul ederlerse bu mezalimi kendilerinin gerçekleştirdiğini Dünya da duyulacak” dedi.

Yıldırım, “Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın önerisine iştirak etmiyorlar. Bizler her zaman ve her yerde bunu anlatacağız. Biz ermeni mezaliminin en çok tanıklığını yapan şehirdeyiz bu yöre için, Ulu camii için çok şey söylene bilir 285 şehidimizin yakılarak şehit edildiği Camii etrafındaki Müslüman mezarlığının tahrip edildiği. Ermenilerin 1915 - 1920 yıllarında Kars ve çevresinde de halka, hiçbir inanç, kültür ve milliyet gözetmeden katliam yaptıklarını kanıtlıyor. Ermeni zulmünü de hiçbir zaman unutmuyoruz. İnsanları bilinçlendir menin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah dünya bir daha böyle bir mezalim görmez. Hangi inançtan hangi dinden olursa olsun zulmün her türlüsü kötüdür, yanlıştır. Bütün insanlığın birbirine dinleri, inançları farklı da olsa birbirine saygılı olması gerekiyor. İnsanlar her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmalıdır. Bizim ecdadımız kesinlikle haksız yere hiç kimseye zulüm etmemiştir ve asla etmeyecektir. Türk milleti dünyanın neresin de olursa olsun insanlığının ve mazlum milletlerin dara düşenin, yanın da olmuş ve asla zülüm değil sevgi barış ve adalet götürmüştür. Ermeni soykırımı yoktur Ermeni yalanı vardır. Bu tarihi gerçeklerle ortadadır. Türk Milleti, diasporanın ve Ermenistan’ın gerçeklere tamamen aykırı iddialarını ve iftiralarını asla kabul etmemiştir ve etmeyecektir. Altını çizerek belirtelim ki, Ermeni soykırımı yoktur, Türk Milleti’ne yapılan katliam vardır” diye konuştu.

27 Nisan 2018 günü saat 11.00’de Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe tüm Karslıları davet eden Yasin Aşkın Yıldırım, Ermeni mezalimin en acı örneklerinin Ulu Cami’de olduğunu da sözlerine ekledi.