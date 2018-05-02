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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:02

Vali Doğan, talimat verdi, çatı sökülecek

Kars Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Muradiye Hamamı’nın yapılan çatısının sökülerek tarihi dokuya uygun yapılmasını istedi.Kars Valisi Rahmi Doğan, bir takım incelemelerde bulunmak üzere tarihi Muradiye...

Vali Doğan, talimat verdi, çatı sökülecek
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Kars Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Muradiye Hamamı’nın yapılan çatısının sökülerek tarihi dokuya uygun yapılmasını istedi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, bir takım incelemelerde bulunmak üzere tarihi Muradiye Hamamı’na geldi. Muradiye Hamamı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Doğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü hamamı gezen Doğan, tarihi hamamın çatısının sac ile kaplandığını gördü. Tarihi hamamın çatısının sacla kaplanmasının kabul edilmesinin söz konusu olamayacağı ifade eden Vali Rahmi Doğan, ilgili firma yetkilisinden çatının olmadığını belirterek sökülmesini istedi.

Vali Doğan, restorasyon çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkilisine Muradiye Hamamı’nın çatısının tarihi dokuya uygun kurşun kaplama yapılması talimatını verdi.
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