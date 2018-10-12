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12 Ekim 2018 Cuma 11:14

Yaralı kuşlar Kars’ta tedavi altına alındı

Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne getirilen yaralı kuşlar, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma...

Yaralı kuşlar Kars'ta tedavi altına alındı
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Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne getirilen yaralı kuşlar, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü’ne Erzurum’dan yaralı halde gelen ayağı kırık balaban, yorgun çoban aldatan, ayağı kırık bıldırcın ve kanadı kırık atmaca tedaviye alındı.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavi altına alınan yaralı kuşlar tadavileri tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.
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