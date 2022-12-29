Kartal'da Yarıyıllar Arası Geçiş Döneminde Yapılacak İşlemler Netleşiyor

İlk veda eden kişinin Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası forması giydiği ancak teknik direktör Şen Güneş'in planlarında olmadığı öğrenildi. Son olarak İspanyol stoper Samet Akaydın'ı Adana Demirspor'a teklif eden Kartal, olumsuz yanıt alması halinde oyuncuyu başka bir kulübe kiralayacak.

Almanya takımı Bochum'da forma giyen Takuma Asano da Blackhawks'ın radarında.Bu deneyimli forvet şimdiden Japon formasını E Grubu'nda giydi, Almanya'yı 2-1 yenip Kosta Rika'ya 1-0 yenildi. .Japonya, 1 Aralık Perşembe günü İspanya ile karşılaşacak. Şu anda grupta ikinci olan Japonya, İspanya'ya karşı puan kaybederse, Kosta Rika'nın Almanya'ya karşı alacağı sonuç, Asano Japonya'nın ilk tur biletini yakabilir. 2016/2017 sezonunun 20. Yıl betplease dönümü. Hollandalı teknik direktör Jan-Older Ricklink ile ilk hafta yollarını ayıran Galatasaray tarafı, teknik direktörlüğüne Karabükspor'da başarılı bir performans sergileyen Igor Tudor'u getirdi. 2016/2017 sezonunda ünlü Hırvat teknik adamın liderliğinde çıktığı 14 lig maçında sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Yeni sezon fırtına gibi devam ediyor

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde 2017/2018 sezonuna ilk yedi haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle girdi. Galatasaray sekizinci haftada Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadeleye sistem değişikliğiyle başlayan Igor Tudor, mücadelenin 0-0 sona ermesinin ardından eleştiri odağı oldu. Sekizinci haftadan sonra Galatasaray'ın performansı sert bir şekilde düştü. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Tudor'un görevine son verildi.

Federico Pastorello, 5 yıl önce sözleşmeden ayrılarak Galatasaray'a taşınmasında Teknik Direktör Igor Tudor ve ekibinin etkili olduğunu ve bonservis bedelini betplease giriş alamadığı gerekçesiyle kulüp hakkında yasal işlem başlattığını belirterek, talepte bulundu

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davadan Pastorello, G.Saray'ın Tudor ile olan sözleşmesinin tüm yükümlülüklerini yerine getirerek 180 bin euro tazminata hak kazandı. Dilekçede Tudor ile G.Saray'daki sözleşmesinin 15 Şubat 2017'de başladığı ve 31 Mayıs 2018'de biteceği yazıyor, G.Saray'a 60.000 euro ödemesi konusunda bilgi verdi.