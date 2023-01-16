Kasapoğlu'na göre 2022 Türkiye için başarılarla dolu bir yıl olacak

“Bu yıl madalyalarımız ve spor alanında büyük bir gelişme var. Ancak bu yıl 50'yi aşkın acentemiz arasından özellikle acente çeşitliliği açısından çok yoğun talep gördük ve bunu daha da başarı ile taçlandırdık. Spor birkaç branştan ibaret değil diyoruz. 2022'de 50'den fazla branşta 5.300 uluslararası madalyamız var. Bu anlamda oldukça umut verici bir yılı geride bırakıyoruz. İnanıyorum ki 2023 ve sonrasında sporcularımız daha da başarılı olacak ve etki alanı geniş olacaktır. Ancak tesisat konusunda geldiğimiz noktada 2022 yeni tesisatlarda çok rekabetçi bir altyapı ile tesisat devrimini tamamladığımız yıl. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'un sahabet en modern buz pistini cumhurbaşkanının da katılımıyla hizmete açtık. Bitmiş aşamamız oda. En uzak topluluklara ulaşmamızı sağlayacak tesislerin altyapısıdır. En modern havuzumuzu bu yıl hizmete açtık. Geride bıraktığımız yılda bir yandan diğer yandan 85 milyon kişi için fırsat eşitliği temelinde sporu herkes için erişilebilir hale getirme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Önümüzdeki dönemde bu etkin altyapıyı değerlendirerek projeden daha büyük başarılara imza atacak güçte olacağımıza inanıyorum. "

Türkiye'nin 200'e yakın uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına işaret eden Kasapoğlu, “Ancak dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İslam Oyunları'nı 54 ülkenin katılımı ve 10 bini aşkın sporcumuzla düzenliyoruz. İznik Bursa'da 4. Dünya Göçebe Oyunlarımız 102'den fazla ülkeden en yüksek katılım ve 300.000'in sahabet giriş üzerinde kişi ile devletimizde gerçekleştirildi. Ulusal spor turizmi destinasyonu olma iddiamızı büyük bir başarı ile destekledik. Özellikle Türkiye'de düzenlediğimiz 17. Avrupa Spor Bakanları Konferansı, 45 ülke, bakan ve uluslararası kuruluşun katılımıyla çok önemli bir şekilde gerçekleşti. Artık İstanbul'dan Antalya'ya ve Mersin'e kadar tüm Türkiye'de uluslararası spor organizasyonları yapabilecek çok güçlü bir kapasiteye sahibiz. Sağlam bir altyapımız var.

Mauro Icardi'nin Saint-Etienne'e attığı gol

Arjantinli yıldızın Galatasaray'a taşınmasının ardından eşiyle yaşadığı sorunlar su yüzüne çıkmaya başladı. Çin'e dönmek için Icardi'den ayrılan Wanda Nara daha sonra geri döndü. Bir zamanlar İstanbul'da yaşayan Wanda Nara, şimdi Arjantin'de.