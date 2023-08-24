Kasasında yangın çıkan kamyonet korkuttu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kasasında yangın çıkan kamyonet korkuttu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nine sokak içerisinde seyir halinde olan 44 FK 572 plakalı kamyonetin kasasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Kasasında yangın çıkan kamyonet korkuttu
Kasasında yangın çıkan kamyonet korkuttu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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