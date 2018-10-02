KASTAMONU:
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09 Ekim 2018 Salı 16:19

2. Esnaf ve Meslek Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu İl Ticaret Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Esnaf ve Meslek Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına esnaflar, oda...

2. Esnaf ve Meslek Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
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Kastamonu İl Ticaret Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Esnaf ve Meslek Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına esnaflar, oda başkanları, kurum müdürleri, yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Program konuşan Kastamonu İl Ticaret Müdürü Sefa Özata, “Bu toplantının amacı daha önce bildiğiniz gibi bir toplantı yapmıştık. Ticaret İl Müdürlüğü olarak kooperatif, sivil toplum kuruluşlarının bunlara yönelik sorunlarını ilgili kurumların yöneticilerini buraya davet ederek karşılıklı olarak sorunlar yapılması gerekenlerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla bir nevi böyle bir toplantı yaptık” dedi.

“Ticaret Müdürlüğü olarak denetim yapıyoruz”

İl Ticaret Müdürü Sefa Özata, “Bildiğiniz gibi son iki, üç aydır doların yükselmesiyle birçok denetimler yapıyoruz. Bu konu üzerine Ticaret Bakanlığımız fazlaca eğilmekte burada tabi her kişinin başına bir polis koymakla olmuyor. Burada esnaf temsilcileri olarak sizlerle elinizi taşın altına koymanız önemli. Çünkü biz bu toplumda yaşıyorsak yapmış olduğumuz işle ilgili halkımızı bilgilendireceğiz. Bu nedenle doları bahane ederek esnaflarımızın bazıları çok faiş fiyatlarla ürün satmaya başladılar. Yaptığımız denetimlerde görüyoruz. Biz satıcıların hepsini kusurlu görmüyoruz. Yaptığımız denetimlerde son 3 ay faturalarını istiyoruz. Almış olduğu faturaları, satış faturalarını kontrol ettiğinizde faiş fiyat olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Burada yaptığımız inceleme de en çok Türkiye genelinde olduğu gibi öncelikle hazır suda yüzde yüze oranda fiyat artışı, unda yine aynı, salçada yüksek artışlar oldu. Son zamanlarda kış ürünlerinde yakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan kurum müdürleri sunumlarını gerçekleştirdiler.
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