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24 Nisan 2018 Salı 15:46

2018’de Taşköprü’nün yüzde 80’inde doğalgaz yanacak

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin yüzde 80’lik kısmına doğalgaz verileceğini kaydetti.Aralık ayından buyana doğalgazın yanmaya başladığı Taşköprü ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte KarGaz firması tarafından...

2018'de Taşköprü'nün yüzde 80'inde doğalgaz yanacak
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin yüzde 80’lik kısmına doğalgaz verileceğini kaydetti.

Aralık ayından buyana doğalgazın yanmaya başladığı Taşköprü ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte KarGaz firması tarafından ilçeye doğalgaz hattı döşeme çalışmaları hızla başladı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 30’una doğalgaz hattı döşenen Taşköprü’de yüzde 50’lik kısmına daha 2018 yılında doğalgaza kavuşması için çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Doğalgaz hizmetinin Taşköprü halkına hayırlı olmasını diliyorum. 2018 yılında Taşköprü’nün yüzde 80’lik kısmında inşallah doğalgaz yanacak. Çalışan arkadaşlarımıza Allah’tan kaza bela vermemesini diliyorum” dedi.
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