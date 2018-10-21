21.Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Sempozyumu gerçekleştirildi

Kastamonu’da 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Sempozyumu-Sergisi-Konser ve Çalıştayı gerçekleştirildi. Sempozyumda Türk Sanatındaki sorunlar ele alınarak çözümlerin uygulanacağı masaya yatırılacak. Sempozyum iki gün boyunca devam edecek.

8-9 Ekim arasında Kastamonu’da devam edecek olan sempozyumda Türk Sanatındaki sorunlar ele alınacak. Milletler arası olarak gerçekleştirilen sempozyuma 13 ülkeden 59 akademisyen katıldı. Sempozyuma katılan akademisyenlerin hazırlamış olduğu 76 bildiri sempozyum için kabul edildi. Programa Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “ 21 yüzyılda sanat, kültür gerçekten her zaman olduğu gibi bizim içinde çok önemli. Tabi sorunlarını masaya yatıracaksınız onları tartışacaksınız güzel bir sempozyum ve çalış tay olacağına inanıyorum. Bu kavramlar bizim için çok önemli olmasına rağmen çokta uygulanmamaya başladı. Yani teknolojinin gelişmesiyle sanatlar biraz daha geriye gitmeye başladı. Onun için bizim en büyük umudumuz sizlersiniz. Yani güzel bir fakültemiz var. Kastamonu’da güzel sanatlar fakültesinin olması çok önemli. Bu da birçok faaliyeti birlikte yapabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Çünkü bizim toplumumuzun ve toprağımızın mayası buna uygun arkadaşlar. Tabii ki burada en büyük aktör sizlersiniz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde sizden sanat eserleri çıkacaktır. Siz bu işi bilimsel ve tekniğine uygun eğitimini alıyorsunuz. Biz, yerel yönetimler olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından akademisyenler müzik ziyafeti gerçekleştirdi.