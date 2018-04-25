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26 Nisan 2018 Perşembe 16:16

25 kişilik kafile Taşköprü’ye hayran kaldı

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 25 kişilik kafile, Taşköprü ilçesini ziyaret etti.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Kastamonu merkez ve ilçelerinden 25 kişilik kafile, Taşköprü...

25 kişilik kafile Taşköprü'ye hayran kaldı
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Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 25 kişilik kafile, Taşköprü ilçesini ziyaret etti.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Kastamonu merkez ve ilçelerinden 25 kişilik kafile, Taşköprü ilçesini ziyaret etti. Rehber Lütfi Erkut Gültekin eşliğinde Taşköprü ilçesinde Pompeiopolis Antik Kenti, 1936 yılında yapılan Tarihi Elektrik Santrali binası, Tarihi Taş-Köprü, Şeyh Hüsameddin Çoban Türbesi, Tarihi evler ve sokaklar, Kara Mustafa Paşa (Taş) Cami, eski tarihi çarşısı, Yeni Cami, Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin ikamet ettiği ev, Kent Tarihi Müzesi, Küçük Su Mesire Alanı ve tarihi yerlerini ziyaret eden kafile, Taşköprü’nün tarihi ülke genelinde önemli rol aldığını ve tarihini günümüze yansıttığını belirtti.
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