26. Dönek AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonuluların İstanbul’da büyük işler başardığını belirterek, bu yüzden siyasette daha aktif rol almaları gerektiğini söyledi. Demir, Kastamonuluların Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde göreve talip olmaktan korkmamalarını istedi.

26. Dönek AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Cide Dernekler Federasyonu (CİDE-FED) tarafından İstanbul Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Kaynaşma toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan 26. Dönek AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu anlatarak, “Kastamonu, ülke ekonomisinin ve İstanbul’un temel oluşumudur. Büyük sanayisiyle bugün bir düzen içerisine giren birçok firmasıyla böyle bir zamanda çalışan Kastamonu. Ama bunun İstanbul’a yansımasına baktığınız zaman ne yazık ki bizi üzüyor. Tabi bunun önemli ayağında inşallah bundan sonraki süreçte işlerine devam eden firmalarımızın adım atacaklarını düşünüyoruz. Ben şunu söyledim Kastamonu Kalkınma Vakfı, KASDER ve Kastamonulu İş Adamlarımızın böyle bir çalışma içerisinde daha doğrusu Kastamonu ve ilçelerinin girişim noktasında çalışmaya başladı. Yapılması gerekenler yapılıyor” dedi.

Kastamonuluların İstanbul’da daha aktif rol almaları gerektiğine işaret eden Demir, “Şunu düşünüyorum ki siz bazı yerlere talip olmuyorsanız. Kendiniz istemiyorsanız oralara talip olanlar oluyor. Ben İstanbul’da bir tane Kastamonulu Belediye Başkanımız yok. Siz istediniz mi vermediler onu bilmiyorum. 2014 yılı yerel seçimlerinde Tuzla’da belediye başkanımız Erzurumlu Şadi Bey. Aynı ilçede 8 tane aday adayı var. Bu 8 aday adayının 6 tanesi yine Erzurum’dan. Bakın bir göreve 7 kişi talip. İnşallah bu dönem birinci toplantımızda da bu çok konuşuldu. Ben biliyorum ki bu dönem İstanbul’da, Avrupa ve Anadolu yakasında 2 tane belediye başkanını aday olarak sahaya sürmesini istiyorum. Ben sivil toplum örgütlerine şunu da söylemek istiyorum. İktidar partisinden yani bizim partimizden de aday olsun ama o bölgelerdeki sivil toplum örgütlerine tavsiyem oradan cesaretli bir aday göstermesini istiyorum Kastamonulu olarak. Bizim sonuç olarak bunu da destekleyeceğimiz sivil toplum örgütlerimiz var. Vakfın, KASDER’in ve ilçe federasyonlarımızda genç kardeşlerimiz var. Özellikle siyasi partilerde genç kardeşlerimiz var. Onları destekleyelim adapte edelim” diye konuştu.

Cide Dernekler Federasyonu (CİDE-FED) Başkanı Mehmet Yılmaz ise, Cide-Fed tarafından organize edilen toplantıya katılımlarından ötürü vatandaşlara teşekkür ederek, “Burada Kastamonulu hemşehrilerimizle birlikte olduk. Güzel bir katılım sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikten güç doğar. Birlik beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanı Esat Kalay, Üsküdar AK Parti Teşkilatlanma Başkanı Hayri Konuk, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sevim, Kağıthane Belediyesi Meclis Üyesi Ali Güler, işadamı Adnan Dalgakıran ile çok sayıda davetli katıldı.