26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kalkınmak için mutlaka üretimin şart olduğunu belirterek, iş adamlarını daha fazla üretim yapmaya davet etti.26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu Sanayici ve İş...

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kalkınmak için mutlaka üretimin şart olduğunu belirterek, iş adamlarını daha fazla üretim yapmaya davet etti.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KASİAD) İstanbul’da Rüya Düğün ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdiği 1. Kastamonu İş Dünyası Zirvesi konulu toplantıya katıldı. Toplantıya Demir’in yanı sıra KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, KASİAD Başkan Vekili Mehmet Umur, işadamları Remzi Gür, Haydar Çolakoğlu, Ali Kütük, İsmet Kütük, Ahmet Dal, Şerafettin Özkan, Akif Özkan, Ender Yılmaz, İshak Aslan, Mehmet Ünlü, Satı Ergün, Cide Federasyon Başkanı Mehmet Yılmaz ile KASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğer siyasi başarılarınızı ekonomik başarılarla taçlandırmazsanız başarılarınız devamlı olamayacaktır’ sözüyle belirttiği gibi toplumsal kalkınma denilen olay topyekun kalkınmayı gerektiren bir süreçtir. Topyekun kalkınma da topyekun çalışma ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerinin, toplumun tüm sektörlerin beraber, senkronize olarak ve olumlu anlamda bir sinerji oluşturarak çalışması gerekir. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisi için koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefinde gideceksek dünya ölçeğinde çalışmalıyız, üretmeliyiz, kalkınmalıyız. Bunun için sanayimiz çok önemli. Sanayi önemsiyoruz ve bunun için de elimizden gelen gayreti şahsım adına gösteriyoruz. Artık dünyanın küçüldüğünü bilerek, başta organize sanayi bölgelerimiz olmak üzere dünyaya ayak uyduracak ölçüde sanayileşmemizi, gelişmemizi, kalkınmamızı sağlamak zorundayız” dedi.

Kastamonu’nun ekonomisine de büyük katkı sağlayacak olan 1. Kastamonu İş Dünyası Toplantısını önemsediklerini söyleyen Demir, “Burada Kastamonu’nun geleceği konuşuluyor. Bu toplantı, İstanbul ve Kastamonu’da faaliyet gösteren iş dünyasının birbirleri ile tanışmalarına ve kaynamasına vesile olacak. Hatta bu işadamlarımız birbirleriyle kaynaşarak ne tür işler yapabilirliğini konuşacaklar. Bu toplantıdan önemli kararlar çıkacağına inanıyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan da, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, buna benzer toplantıların ilerleyen günlerde tekrar yapılacağını ve benzer toplantılarının da Kastamonu’da da düzenleneceğini kaydetti.