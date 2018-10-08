8.Kastamonu Ahşap Fuarı sona erdi

3 Ekim’de başlayan ve kapılarını sektör temsilcileri ile vatandaşlara açan 8.Kastamonu Ahşap Fuarı verilen Gala Yemeği ile sona erdi. 5 gün boyunca devam eden ahşap fuarında 90 stant kuruldu. Fuarı 20 bin kişi ziyaret etti.“Ahşaba hayat...

3 Ekim’de başlayan ve kapılarını sektör temsilcileri ile vatandaşlara açan 8.Kastamonu Ahşap Fuarı verilen Gala Yemeği ile sona erdi. 5 gün boyunca devam eden ahşap fuarında 90 stant kuruldu. Fuarı 20 bin kişi ziyaret etti.

“Ahşaba hayat verenler burada” sloganıyla sekizinci kez düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı sona erdi. Son gün etkinliğinde drift motor pilotları vatandaşlara unutamayacakları dakikalar yaşattı. Günün akşamında ise fuarda stant açan şirket temsilcilerine gala yemeği verildi. Yemeğe Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası H.Ergün Can ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu yıl belki önceki yıllardaki fuarlara göre biraz daha farklı bir ivme yakalamış olduk. Ancak başarının mükemmelliği yoktur. Dolayısıyla biz bu noktada değiliz. Tam tersine kendimizi her yıl geliştirmeliyiz daha ileri gitmeliyiz. Onun için bu akşam burada sizlere bir anket uygulanacak. KUZKA’nın hazırlamış olduğu bu ankete vereceğiniz cevaplarla bundan sonraki fuarlar için yapılması gereken iyileştirmeler bizler açısından ciddi bir tecrübe olacaktır. O görüşlerin dikkate alacağından emin olun” dedi.

“Daha iyiye doğru adım atacağız”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ahşap üreticilerimiz, ustalarımız bu yıl her senekine göre daha ciddi bir şekilde destek verdiler. Stantlarını kurdular ve süre boyunca da güzel çalışmalar yaptılar. Tabiki ben inanıyorum, önümüzdeki fuarlarda bu iş devam edecektir. Daha iyiye doğru adım atacağız. Bakın biz geçen yıllarda gerçekten bu işi ayakta tutabilmek için çok çaba verdik. En ufak bir sektede bu iş bitiyordu. Bunu çoğunuz biliyor. Ama Kastamonu için önemli bir faaliyet. Bu işi önümüzdeki yıllarda hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda başaracağız. Tabiki ahşabı anlatmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Gala yemeğinin ardından fuarda stand kuran şirket yöneticilerine katılım belgesi verildi.