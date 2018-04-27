KASTAMONU:
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27 Nisan 2018 Cuma 19:21

Başkan Arslan, “Adaylarımızın her zaman yanındayım”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Arslan, 'Adaylarımızın her zaman yanındayım”
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Arslan, “Öncelikli olarak yeni sisteme geçişle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yerel yönetim görevini yapan ve AK Partili Hüseyin Arslan olarak, ilçemizde partimize en üst noktalarda demokratik bir şekilde katkı sunmayı hedefliyoruz. Kastamonu’da 3 milletvekili hedefimiz her zaman var. Aday adaylarından sonra Milletvekili adayı olacak partimizin belirlediği adaylarımızın her zaman yanındayım. Teşkilatım ile uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde partimizin ve dolayısıyla ülkemizin başarısı için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. 24 Haziran genel seçimlerinin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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