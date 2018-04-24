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24 Nisan 2018 Salı 15:04

Başkan Arslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.Vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerini dinleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi....

Başkan Arslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerini dinleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. İlçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arslan, doğalgaz çalışmalarının havaların ısınmasıyla birlikte hızlandığını, Modern Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatının Ağustos ayında tamamlanacağını ve Taşköprü OSB’de çalışmaların hızlı bir şekil devam ettiğini ve ön talep başvurularını aldıklarını ayrıca Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi’nde de sona yaklaşıldığını ifade etti.

Taşköprülü vatandaşlarda ilçede yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek doğalgaz, OSB ve içme suyu gibi projelerin ilçenin tarihinde eşine ender rastlanan projeler olduğunu belirterek Başkan Arslan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.
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