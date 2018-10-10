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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:31

Başkan Arslan, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mahalle muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini çalışmaları hakkında bilgilendirdi.Taşköprü Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı...

Başkan Arslan, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mahalle muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Taşköprü Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çok kısa sürede Taşköprü’de gözle görülür değişim ve hareketlilik olduğunu söyleyerek bunların en başında ilçenin yüzde 80’lik kısmının bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşmasının oluşturduğunu, göreve geldikleri günden bugüne kadar büyük emek harcadıkları Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nin ise alt yapı çalışmasının başladığını ve önümüzdeki yıl OSB’de fabrika bacalarının tüteceğini ifade etti.

Ayrıca ilçe için büyük önem taşıyan Hasanlı Göleti İçme Suyu projesinin de hızla devam ettiğini ve kısa sürede Taşköprü halkının doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacağını belirten Başkan Arslan, belediye olarak geçtiğimiz yıl yapımına başladıkları Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali’nin de tamamlanma aşamasına geldiğini ve kısa süre içinde burayı da hizmete açacaklarını kaydetti.

Ekip olarak Taşköprü’yü sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda bir adım daha ileri nasıl taşırız konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başkan Arslan, daha sonra ilçe muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin öneri ve sorularını dinledi.

Toplantıda Taşköprü Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı ve daire amirleri de hazır bulundu.
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