KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:25

Başkan Arslan, sarımsak tarlasını ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, hasadı devam eden Çetmi Köyünde sarımsak tarlasını ziyaret etti.Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde sarımsak hasadına başlayan Mustafa Özsoy’un tarlasını ziyaret eden Taşköprü Belediye...

Başkan Arslan, sarımsak tarlasını ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, hasadı devam eden Çetmi Köyünde sarımsak tarlasını ziyaret etti.

Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde sarımsak hasadına başlayan Mustafa Özsoy’un tarlasını ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, sarımsak hasadında çalışan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Arslan, sarımsağın geçen sene herkesi üzdüğünü fakat bu sene beklenmedik bir fiyatla pazara inmesinin oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Arslan, daha sonra sarımsak sığaması yapan Mehmet Ertekin’in hanesini ziyaret ederek, burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku