KASTAMONU:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:23

Başkan Babaş’tan Borsa’nın işletme tesisine ziyaret

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Ticaret Borsası’nın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımı Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’ni ziyaret etti.Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali...

Başkan Babaş'tan Borsa'nın işletme tesisine ziyaret
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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Ticaret Borsası’nın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımı Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği ile finanse edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Kastamonu’da hayata geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Tesisi ziyaret eden Başkan Babaş, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kastamonu Ticaret Borsası’nın bu tesisin hayata geçirilmesindeki önemli rolüne dikkat çekti.

Babaş’ı, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri il dışında olduğu için Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı. Ziyarette Babaş tarafından bir de hediye takdim edildi.
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