Başkan Babaş’tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği etkinliklerine destek çağrısı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine katılım azlığından yakınarak, kurumları da bu etkinliklere daha fazla destek verme çağrısında bulundu. Başkan Babaş, kurumların yeteri kadar işe sahiplendiğini belirterek, sadece valilik ve belediye kanalıyla bu işlerin yürütülmesinin zor olduğunu kaydetti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Değerlendirme Toplantısı Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde çok ciddi faaliyetler yaptıklarını ve yaptıkları faaliyetlerin devlet büyükleri tarafından da takdirle karşılandığını ifade ederek, faaliyetlerin ön görülen rakamların çok altında yapıldığını belirtti.

“Programlara katılımcı bulmakta zorlanıyoruz”

Sadece Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış organizasyonunun maliyetinin organizasyon şirketi tarafından yapılması durumda 20 milyon lira gibi bir rakama tekabül ettiğine işaret eden Başkan Tahsin Babaş, “Açılışını bir organizasyon şirketine verseydik maliyeti 20 milyon TL’nin üzerindeydi. Ama biz valiliğimiz, kültür müdürlüğümüz ve belediyemizle beraber çok düşük maliyetlerle bu işi gerçekleştirdik. 1 milyon TL gibi harcadık. Programlara katılımcı bulmakta zorlanıyoruz. Çevreden desteklemesek programlar neredeyse boş geçecek. Bu konuda biraz duyarlı olunmasını istiyoruz. Herkesi arayıp bir yerlere çağırmak sizleri de bizleri de yoruyor. Programlar için ekip oluşturmalıyız. Sivil toplum örgütlerimiz, kurumlarımız olsun katılım sağlarlarsa iyi olur. Özellikle Mayıs ayı ilk haftası gerçekleştireceğimiz ’27. Uluslararası Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası’ programlarında program yerlerine çok katılım bekliyoruz. Bize söylenen programlardan vatandaşın haberi olmadığını duyuyoruz. Bu konu da bir çalışma yapmalıyız. Müzikal komedi olduğu zaman hoparlörlerden ve sosyal medyadan bildirdik, davetiye de dağıttık. Geniş katılımlı programlar hem televizyonlarda hem de sosyal medya da yer buluyor” dedi.

“Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı ilimizde yapılacak”

Kastamonu olarak büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlandıklarını belirten Başkan Babaş, “11 ile 13 Mayıs arasındaki Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı ilimizce yapılacak. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanımızın gelme duru var. Kastamonu’nun tüm özellikleri bu toplantıda tanıtılacak. Yaklaşık 500 belediye başkanı katılacak. Toplantımızı ÇEKÜL’le beraber düzenliyoruz. Ilgaz’da seminer ve konferans kısmı yapılacak. Toplantının yemek bölümü ise şehir merkezinde olacak. 500 belediyenin ilimize gelmesi çok büyük bir tanıtımdır” diye konuştu.

Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Geçen sene yaptığımız Kitap Günleri, bu sene de yapılacaktır. Kuzeykent Pazar Yeri’nde fuar sistemi ile gerçekleşecektir. Arnavutoğlu Ali Pehlivan’ı anlatan bir sempozyum yapılacak. Hem mezarı başında da program olacak. Kastamonu ve Türkiye tarihine mal olmuş davulcu Karayılan’ı anacağız. En önemli programlarından birisi de Ramazan programıdır. Kastamonu Belediyesi olarak tüm mahallelerde Ramazan programı yapıyoruz. Yaklaşık 60 bin kişi iftar programına katıldı. Merkezde bin kişilik çadırımız, İstiklal Parkında 250 kişilik çadırımız, Kuzeykent Pazar Yeri’nde 250 kişilik çadırımız olacak. Talebe göre 500 kişiye çıkacağımız çadırımız olacak. Ortalama kişi sayımız 100 bin oluyor. İftarlarımızda Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgulanacak”